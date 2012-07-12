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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:29 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月12日-7月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月12日(四)

摩洛哥卡萨布兰卡--第七届欧元体系与地中海国家央行的高层研讨会后,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会(1600).

曼谷--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦和泰国央行总裁张旭州将在泰国ADB-IMF会议的开幕专题讨论上讲话,此次会议主题为"迈向更稳定的全球经济体系"(0315).

法兰克福--欧洲央行公布月度报告(0800).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100).

马尼拉--菲律宾央行发表6月14日货币政策会议纪要.

雅加达--印尼央行理事会会议.

印度孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在印度农业和农村发展银行(NABARD)发表演讲(0530).

曼谷--印度央行副总裁Subir Gokarn在由ADB和IMF主办"迈向更稳定的全球经济体系"的会议上,参加"管理资本流动"的小组讨论.

印度加尔各答--印度央行副总裁Shri Anand Sinha在印度商会组织的会议上致辞(0430).

维也纳--维也纳联合研究所(Joint Vienna Institute)20周年庆典,首场会议主题为全球经济危机带来的教训,捷克央行总裁Miroslav Singer和保加利亚财长Simeon Djankov将与会(0815).

维也纳--国际货币基金组织(IMF)副总裁Nemat Shafik在维也纳联合研究所20周年庆典会议上发表主旨演讲(1015).

维也纳--维也纳联合研究所20周年庆典第二场会议:维护货币及金融稳定,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani将出席(1200).

摩洛哥卡萨布兰卡--欧洲央行(ECB)管理委员会成员莫尔许(Yves Mersch)出席欧元体系与地中海国家央行高层研讨会.

奈及利亚拉各斯--非洲妇女经济峰会(African Women Economic Summit)(至7月14日).

里加--拉脱维亚央行委员会会议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布土耳其经济调查.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议(2300).

圣地牙哥--智利央行利率会议.

巴西利亚--巴西央行公布利率决定(1800).

7月13日(五)

维也纳--维也纳联合研究所20周年庆典第四场会议:过去20年的经验教训,科索沃央行总裁Gani Gerguri将出席(0700).

维也纳--维也纳联合研究所20周年庆第五场会议:展望未来,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani和塞尔维亚央行副总裁Bojan Markovic将与会(0845).

7月16日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布最新的全球经济展望及全球金融稳定报告(1330).

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至7月19日)

布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在有关预算的经济会议上发表演讲(0900).

7月17日(二)

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第一天).

布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟(EU)代表团将抵达布达佩斯,开始商讨金融增援(至7月25日).

7月18日(三)

格鲁吉亚(乔治亚)第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策会议.

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第二天).

哈拉雷--津巴布韦(辛巴威)财政部长Tendai Biti向议会介绍半年预算情况(1230).

7月19日(四)

德国法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明计划.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(最后一日).(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 肖群英;审校 程琳

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