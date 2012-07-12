《新兴市场重要经济事件预告》--7月12日-7月19日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
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7月12日(四)
摩洛哥卡萨布兰卡--第七届欧元体系与地中海国家央行的高层研讨会后,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会(1600).
曼谷--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦和泰国央行总裁张旭州将在泰国ADB-IMF会议的开幕专题讨论上讲话,此次会议主题为"迈向更稳定的全球经济体系"(0315).
法兰克福--欧洲央行公布月度报告(0800).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100).
马尼拉--菲律宾央行发表6月14日货币政策会议纪要.
雅加达--印尼央行理事会会议.
印度孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在印度农业和农村发展银行(NABARD)发表演讲(0530).
曼谷--印度央行副总裁Subir Gokarn在由ADB和IMF主办"迈向更稳定的全球经济体系"的会议上,参加"管理资本流动"的小组讨论.
印度加尔各答--印度央行副总裁Shri Anand Sinha在印度商会组织的会议上致辞(0430).
维也纳--维也纳联合研究所(Joint Vienna Institute)20周年庆典,首场会议主题为全球经济危机带来的教训,捷克央行总裁Miroslav Singer和保加利亚财长Simeon Djankov将与会(0815).
维也纳--国际货币基金组织(IMF)副总裁Nemat Shafik在维也纳联合研究所20周年庆典会议上发表主旨演讲(1015).
维也纳--维也纳联合研究所20周年庆典第二场会议:维护货币及金融稳定,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani将出席(1200).
摩洛哥卡萨布兰卡--欧洲央行(ECB)管理委员会成员莫尔许(Yves Mersch)出席欧元体系与地中海国家央行高层研讨会.
奈及利亚拉各斯--非洲妇女经济峰会(African Women Economic Summit)(至7月14日).
里加--拉脱维亚央行委员会会议.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布土耳其经济调查.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议(2300).
圣地牙哥--智利央行利率会议.
巴西利亚--巴西央行公布利率决定(1800).
7月13日(五)
维也纳--维也纳联合研究所20周年庆典第四场会议:过去20年的经验教训,科索沃央行总裁Gani Gerguri将出席(0700).
维也纳--维也纳联合研究所20周年庆第五场会议:展望未来,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani和塞尔维亚央行副总裁Bojan Markovic将与会(0845).
7月16日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布最新的全球经济展望及全球金融稳定报告(1330).
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至7月19日)
布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在有关预算的经济会议上发表演讲(0900).
7月17日(二)
南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第一天).
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟(EU)代表团将抵达布达佩斯,开始商讨金融增援(至7月25日).
7月18日(三)
格鲁吉亚(乔治亚)第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策会议.
南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第二天).
哈拉雷--津巴布韦(辛巴威)财政部长Tendai Biti向议会介绍半年预算情况(1230).
7月19日(四)
德国法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明计划.
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(最后一日).(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 肖群英;审校 程琳
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指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。