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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:17 BJT

〔中国财政〕去年全国公共财政赤字8,500亿元,比预算减少500亿--财政部

路透北京7月12日电---中国财政部周三公布,去年全国公共财政收支差额为赤字8,500亿元人民币,比预算减少500亿.

财政部网站公布的2011年全国公共财政收入和支出决算表显示,全国公共财政收入决算数为103,874.43亿元,完成预算的115.8%,其中税收收入89,738.39亿元,完成预算的113.2%.

去年全国公共财政支出则为109,247.79亿元,完成预算的109%.

财政部部长谢旭人稍早已公布中央公共财政收支总量相抵,赤字6,500亿元,比预算减少500亿元. [ID:nSB1635720]

财政部数据显示,去年地方财政收支差额为2,000亿元.去年汇总地方本级收入及中央税收返还和转移支付后,地方公共财政收入92,468.32亿元,完成预算的113.9%;财政支出合计92,733.68亿元,完成预算的111.5%.

此外,财政部还表示,预计从7月19日起有关中央部门将向社会公开2011年部门决算,并同时公开"三公经费"和行政经费等有关数据.

中国2010年财政赤字为6,495亿元,约占当年国内生产总值(GDP)的1.63%.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国财政部网站:(www.mof.gov.cn)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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