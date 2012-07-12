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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:41 BJT

《汇市简讯》美元指数技术面:重新试探重要的周线阻力位

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* 重要阻力位料在2005年曾触及的83.6附近

* 隔夜触及略高于6月1日高位的日内新高,目前再度试探该水平

* 短期上涨空间很可能受限,因多头情绪谨慎

* 若美元指数升越该水准,前景将变为看涨

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/qax39s).(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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