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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:54 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初下跌而韩债期货上涨,等待央行利率决策

路透首尔7月12日电---韩元兑美元KRW=周四盘初下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的6月政策会议纪录显示可能不会祭出进一步货币刺激措施,除非美国经济成长放缓.

0027GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,142.2,昨日国内收报1,140.9.但在0100GMT左右韩国央行作出政策利率KROCRT=ECI决定前,市场波动或将有限.

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