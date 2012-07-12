《中国已公布新股发行上市日程表》--7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/16 深 科恒股份 300340 不超过1,250 -- -- 国信证券 7/19 7/17 深 麦迪电气 300341 不超过2,300 -- -- 国金证券 7/20 7/17 深 天银机电 300342 不超过2,500 -- -- 中信建投 7/20 7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23 7/19 沪 和邦股份 -- 不超过10,000 -- -- 华西证券 7/24 7/20 深 美亚光电 002690 不超过5,000 -- -- 平安证券 7/25 7/20 深 联创节能 300343 不超过1,000 -- -- 东吴证券 7/25 7/20 深 太空板业 300344 不超过2,513 -- -- 国金证券 7/25 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *7/13 深 乔 治 白 (002687.SZ) *2,465 23.00 24.73 华泰联合 *7/13 深 金河生物 (002688.SZ) *2,723 18.00 26.87 银河证券 -- 沪 喜 临 门 -- -- 12.50 29.87 中信证券 -- 深 博 林 特 002689 -- 8.00 23.08 中德证券 7/12 -- 深 银邦股份 300337 -- 20.00 32.95 国盛证券 7/13 -- 深 润和软件 300339 -- 20.39 41.21 中信证券 7/13 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 边竞
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。