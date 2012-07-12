版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:55 BJT

〔表格〕7月7日止当周外资在日本股市卖超36亿日圆

路透东京7月12日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资连续第二周卖超日本股票.

外资上周卖超36亿日圆(4,520万美元)的日本股票,之前一周为卖超500亿日圆日股.

外资亦卖超207亿日圆日本债券,此前一周为买超3,776亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

7月1-7日 -3.6 -20.7 +1,536.5

6月24-30日 -50.0 +377.6 +782.1

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

7月1-7日 +10.3 +353.1 +31.2

6月24-30日 +20.6 +1,340.7 -55.8(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐