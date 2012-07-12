〔企业并购〕加拿大TMX Group正洽谈收购美国Direct Edge--消息人士

路透纽约/多伦多7月11日电---据几名知情人士周三透露,多伦多证交所母公司TMX Group Inc(X.TO)正在洽谈收购美国股市运营商Direct Edge Holdings LLC.

一名消息人士称,此项交易取决于TMX完成自身被Maple Group收购的交易.Maple是由加拿大数家银行、保险公司和养老基金组成的财团.

Maple以38亿加元(37.2亿美元)对TMX的收购交易周三晚获最后的监管机构批准.TMX曾敦促股东为该交易出让所持股票.[ID:nSB1661676]

几名消息人士称,Direct Edge已寻求买方数月.一消息人士表示,Direct Edge最初打算以约8亿美元出售公司,但目前价格可能在5亿美元左右.另一消息人士指出,价格可能约为3亿美元.

华尔街日报早前报导出这则消息.Direct Edge发言人拒绝就该消息发表评论.TMX发言人亦不予置评.Direct Edge是以成交量计第四大美国证交所.

过去几年证交所行业多宗并购交易均以失败告终.出售Direct Edge将令其持有人兑现获利,并能使TMX在美国市场站稳脚跟.

Direct Edge由包括国际证券交易所、Knight Capital Group(KCG.N)、Citadel Derivatives Group、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)的财团持有.

消息人士称,TMX最终希望能够拥有美国上市业务.约有90家美国公司在TSX Venture Exchange挂牌.

这将提升Direct Edge相较纽约-泛欧交易所集团NYX.N和Nasdaq OMX(NDAQ.O)的竞争力.目前只有这两个交易所能让公司上市.(完)