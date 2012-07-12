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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:05 BJT

〔全球金市〕金价持平,因美联储会议记录显示未必祭出更多刺激举措

路透新加坡7月12日电---金价周四几无变动,继美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布会议记录后投资者仍持谨慎态度.该记录显示,在美国经济形势进一步走疲前,美联储不太可能祭出更多货币刺激举措.

0036 GMT时,现货金XAU=接近持平于每盎司1,575.29美元.

美国8月期金GCQ2几无变动,报1,575.50美元.

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