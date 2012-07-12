〔法国个股〕阿尔斯通在天津启建水电全球技术中心,"直击"中国市场

* 阿尔斯通在天津启动建立水电业务全球技术中心

* 全球水电前景向好,尤其是中国、印度和巴西

* 正投资10亿元在天津建设水电设备生产基地

* 中国市场至关重要,看好抽水蓄能电站发展

路透天津7月12日电---全球水电设备领军企业--法国阿尔斯通(ALSTOM)(ALSO.PA)将加快进军中国市场,并在天津启动建立水电业务全球技术中心.该中心将支持中国和海外市场,亦专注于研发适应中国市场的水电设备和产品,以提高本土化程度.

在周三于天津举行的该中心启动仪式上,阿尔斯通执行副总裁兼可再生能源业务总裁裴柯斯称,未来可再生能源比例将达到一半,前景看好,尤其是新增水电装机占一半的中国;公司并正在天津投资10亿元人民币于水电设备生产基地.

"总的来说,对水电发展满怀信心,...未来全球可再生能源的份额将达到50%,这个时间会很快到来,中国也一样."裴柯斯称,目前全球水电占比为17%左右,中国的占比为22%.

和太阳能、风电等间歇性可再生能源相比,水电有更强的灵活性和稳定性,水电的发电效率和投资回报率也比较高,但现在全球只有三分之一的水力资源潜能被开发利用.而在水电领域,阿尔斯通目前拥有25%的市场份额,包括长江三峡、向家坝等中国的大部分大型水电站都有阿尔斯通的水电设备.

作为世界500强企业,法国阿尔斯通集团是全球轨道交通、电力设备和电力传输基础设施等领域的领军企业,销售额已达200亿欧元,其中水电业务约贡献2/3,业务遍布全球100多个国家.

资料显示,中国的水力发电量居世界前列,水电约占全国发电总装机容量的22%.目前,许多大型水利发电项目正处于规划或建设阶段,预计到2020年,水电装机总容量将从目前的2亿千瓦扩展到3.8亿千瓦.

**中国市场非常重要**

阿尔斯通正在加快进军中国市场.裴柯斯强调,因目前欧美市场的水电项目更多是老旧设备技改和翻新,在全球水电新增装机能力中有50%发生在中国,中国是最大的市场,此外,印度和巴西的增长潜力亦相对较大.

这或许可以解释阿尔斯通在中国的投资量占所有投资的比重至少20-50%,阿尔斯通中国总裁濮利康坦言,"中国市场是非常重要的."

裴柯斯补充称,在中国抽水蓄能电站未来有更广阔的前景,因为越来越多的间歇性的可再生能源发展,也就意味着需要更多的存储式的抽水蓄能电站的发展,这种趋势在欧洲和美国都得到了印证,在中国也已逐渐开始得到印证,

"现在在中国已经安装的抽水蓄能电站的装备中,44%是来自我们公司.中国抽水蓄能市场方面刚刚起步,我们公司会积极致力于中国的水电,特别是抽水蓄能方面."裴柯斯称.

不过,阿尔斯通在中国的挑战亦不小.濮利康称,在中国其面临最大的挑战是来自当地中国本土的竞争者,过去十年中国本土的竞争者发展非常快,变成了强有力的竞争者,"不光是在中国市场竞争力非常大,在国际市场的竞争力也非常大."

中国拥有世界上最丰富的水力资源.根据"十二五"(2011-2015年)规划,截止到2015年中国将新增建设6,300万千瓦的常规水电站和1,200万千瓦的抽水蓄能水电站,这意味着中国将迎来巨大的水电市场.

水力发电是世界上最重要的可再生能源,具备减少二氧化碳排放的潜力,且在所有可再生能源中,水电是唯一可以储存的资源.但目前开发的水电仅占全球潜在水电容量的33%.随着环保法规的日趋严格,这一能源资源的重要性逐渐上升,目前,世界各地在建的水电装机容量大约为1.7亿千瓦.(完)