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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:18 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米合约反弹,美国农业部削减玉米单产预估

路透悉尼7月12日电---芝加哥玉米期货周四上涨,挽回部分上日跌幅,此前美国政府因中西部旱情而削减单产预估.上日下跌是由于预期天气将好转.

过去三周玉米新作升逾40%,因中西部出现自1988年以来最严重旱情.美国农业部周三将2012/13年玉米单产预估削减12%,削减幅度令人意外.

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