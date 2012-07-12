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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:33 BJT

〔保险产业〕日本保险商提高保额,以增强进口伊朗原油能力

路透东京7月11日电---行业消息人士周三表示,日本保险业者提升海上保险的保额,让更多国内油轮能够运输伊朗原油,因为尽管西方对伊朗实施严厉制裁,日本政府仍希望从该国的石油进口.

日本在本月停止进口伊朗石油,因为上周欧盟的伊朗原油进口禁令生效后,伊朗原油买家纷纷缩手,以避免与欧盟禁令相冲突的风险.不过日本预计将于8月重新开始进口,该国是伊朗原油的第三大进口国.

欧盟石油禁运已禁止欧洲保险业者向伊朗原油提供保险,该地区保险业者主导着海上保险市场.行业观察人士表示,欧盟此举是西方国家对伊朗制裁措施中力度最大的一项.

东京大幅削减从伊朗购买原油以遵从西方国家禁令,但希望避免进一步大幅降低购买量,因可能推高能源进口成本,并伤及该全球第三大经济体.

消息人士称,为了保持日本与伊朗的原油交易,日本保险业者将运送伊朗原油的油轮保额提高至390亿日圆(4.91亿美元),较4月发布的最初计划增加30%.该人士因此事关敏感而拒绝透露身份.

此举将可令日本一次进口两船,而非一船超级油轮的伊朗原油,并将该国从伊朗进口原油的规模提升至每日超过20万桶.(完)

--编译 徐安琪;审校 徐文焰

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