〔保险产业〕日本保险商提高保额,以增强进口伊朗原油能力

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透东京7月11日电---行业消息人士周三表示,日本保险业者提升海上保险的保额,让更多国内油轮能够运输伊朗原油,因为尽管西方对伊朗实施严厉制裁,日本政府仍希望从该国的石油进口.
日本在本月停止进口伊朗石油,因为上周欧盟的伊朗原油进口禁令生效后,伊朗原油买家纷纷缩手,以避免与欧盟禁令相冲突的风险.不过日本预计将于8月重新开始进口,该国是伊朗原油的第三大进口国.
欧盟石油禁运已禁止欧洲保险业者向伊朗原油提供保险,该地区保险业者主导着海上保险市场.行业观察人士表示,欧盟此举是西方国家对伊朗制裁措施中力度最大的一项.
东京大幅削减从伊朗购买原油以遵从西方国家禁令,但希望避免进一步大幅降低购买量,因可能推高能源进口成本,并伤及该全球第三大经济体.
消息人士称,为了保持日本与伊朗的原油交易,日本保险业者将运送伊朗原油的油轮保额提高至390亿日圆(4.91亿美元),较4月发布的最初计划增加30%.该人士因此事关敏感而拒绝透露身份.
此举将可令日本一次进口两船,而非一船超级油轮的伊朗原油,并将该国从伊朗进口原油的规模提升至每日超过20万桶.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。