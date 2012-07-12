《中国金融分析》银行业为达到存贷比要求与监管当局玩猫鼠游戏

* 银行每季都依靠粉饰账目来达标

* 银行理财产品夸大了存款数据

* 每逢月末与季末货币市场利率便会大涨

记者 苏骏霖/Gabriel Wildau 编译 兰秀娟/王冠中/肖群英/李婷仪

路透香港/上海7月12日电---中国银行业者正在与北京当局玩一场猫鼠游戏:为了满足对持有资金规模的监管要求,他们每逢季末就要美化存款数据.

当中国这个全球第二大经济体正以2009年来最慢速度扩张之际,这一始自去年的做法夸大了银行业者流动性的规模及稳定性,还掩盖了该国金融系统所面临的压力.

"如果说有一系列的因素可能撼动中国的金融系统,那么银行流动性就是其中之一,"Lombard Street Research驻香港的主管Diana Choyleva表示.

中国政府设定的银行存贷比上限为75%.随着存款增速放缓,各家银行必须招揽新的存款或减少放贷来满足存贷比的要求,而后者与当前中国政府放松信贷以刺激经济的政策背道而驰.

为了满足存贷比的规定,银行纷纷发售短期理财产品(WMP).这些理财产品在每季的最后几天到期,到期时这笔投资会自动转换成现金,并会存入投资者的普通账户.

银行亦寻求"存款经纪"的帮助.存款经纪是指那些拥有大量现金存款的个人或企业,他们可以随意在银行间转移资金,并通常把钱借给支付利息最高的人.

这类争抢存款的戏码在中国货币市场表现得淋漓尽致,该市场的短期银行间拆放款利率通常会在每月的最后一周飙升,每逢季末的上扬幅度还会更大.

6月27日时,指标加权平均七日债券附买回利率CN7DRP=CFXS跳升至4.40%,为2月24日以来最高,且远高于6月12日的2.55%.这个模式每个月会重复上演,先飙升然后崩跌.

零售银行存款也呈现这种波动状况,存款额会在每个季末劲增,一两天后存款数字会剧减,因为这些钱会被迅速提出,转进较高收益的理财产品中.

中国四大银行的官员拒绝对这类的操作置评,但强调他们遵守中国银行业监督管理委员会(银监会)的所有规定.

参看货币市场利率走势相关图表,请点选(link.reuters.com/pud98s)

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**存款成长放缓**

中国银行业向来拥有似乎源源不绝的低廉存款,让银行能够无拘束地进行放款,且免受不良放款决定的冲击.但这种情况正在改变.

随着政府将存款利率上限锁定在指标利率的1.1倍,存款成长也开始放缓,储户将资金转移至共同基金、房地产和银行销售的理财产品中.

银行业自去年以来,已有五个月出现人民币存款环比减少的情形.而在2002年到2010年间,这种情况只出现过一次.

这对于高度依赖国内储户的中国银行业而言十分令人担忧.全球最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)的存款占债务规模比重高达82%,而摩根大通(JPM.N)仅为53%.

银行业开始出售理财产品,以留住老客户和吸引新客户.银行发售此类短期较高风险投资工具的回报率高达10%,远高于约3.5%的存款利率.

理财产品数量从2009年的数百个猛增至目前的近2万个,目前吸引的储户资金超过3万亿(兆)美元.巴克莱称,今年还将有约22万亿元人民币(3.4万亿美元)的此类理财产品发行.

银行业现在将理财产品作为提升存款额以满足监管要求的一个重要手段.问题在于,理财产品往往不如常规储蓄那样具有"粘性",储户很可能将资金在不同银行间挪移,以博取更高收益.

"已发生资金在银行资产负债表内和表外之间移动的情形,"DBS唯高达驻香港分析师Alex Lee指出."当投资者买入一支理财产品,资金从银行存款纪录中消失,这会影响到银行的放贷能力."

货币市场交易商表示,"四大银行"在每个月底对放贷都更谨慎.他们是银行间市场最大的净贷款机构.

中国工商银行、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)宣称,拥有最强大的存款基础,因他们在全国拥有庞大的分支网络.

但大银行知道,其规模较小的竞争对手会在临近月底时使用隔夜费和其他策略来吸引短期存款,因此他们减少银行间贷款来保护自身免受信贷紧缩之苦.

"(银行间贷款)需求相当固定,但若大银行不提供贷款,七天回购利率将会飙升,"美银美林驻香港利率策略师Ethan Mou表示.

"在月底或季末,小银行拼命地吸引存款.甚至大银行也害怕他们的存款流向其竞争对手.因此他们在月底对放贷过度谨慎."

**可疑的数字**

对资产负债表进行美化,破坏了政府为存贷比设限的立意.限制存贷比是为了确保银行是以存款而非短期融资来支撑放贷.因为在市场压力上升时,短期融资会迅速消失.

分析师表示,除了担心理财产品缺乏黏性外,外界还担心那些透过此类产品筹集的基金,被用于发放长期贷款和购买其他流动性不佳的资产,而这些在短时间内都很难脱手.

这会带来银行突然遭遇流动性不足的风险.如果理财产品开始出现亏损,就可能引发投资者撤资,从而挤压银行流动性.

"出现任何一个违约事件都将令流动性冻结,最终危及(信托)行业,"野村分析师Lucy Feng在针对中国信托业的研究报告中称."任何一笔不良贷款都可能导致系统性危机,而这是整个产业无法承受的."

中国第三大信托公司--中诚信托上周承认,旗下一个基金的贷款正面临风险.这是此类理财产品浮现信用问题的第一个迹象.

中国监管当局在过去一年已三令五申,也收紧了相关规范来改善银行放贷透明度,特别是对中小型银行.

监管当局已要求银行将理财产品的销售计入资产负债表,并要求银行评估投资人的财力.

"中央政府及监管当局已经从2008年危机的错误中汲取教训,"Robeco基金经理Victoria Mio说."他们正在以非常谨慎的步伐采取实际的预防行动."(完)