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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 09:38 BJT

〔日本经济〕财务大臣安住淳希望及早实现日本央行1%的通胀率目标

路透东京7月12日电---日本财务大臣安住淳周四表示,希望日本央行采取行动,及早实现1%的通胀目标.

"若日本央行(对经济)提供财务支持,并试图及早实现1%的通胀目标,日本将离摆脱通缩更近一步,"安住淳在议会委员会会议上表示.

日本央行在周四结束的政策会议上料维持货币政策不变,确信国内需求强劲将帮助经济重新复苏.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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