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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 09:46 BJT

〔欧洲政经〕芬兰财长:反对欧洲救助基金扩容,ESM当前规模已经足够

路透赫尔辛基7月11日电---芬兰财长Jutta Urpilainen周三表示,该国不愿向欧洲永久或临时救助基金扩大提供资金.

"我们并未准备增加这些救助基金的规模."Urpilainen在接受芬兰国家广播电视(YLE)的采访中表示,并称该国认为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)5,000亿欧元的规模已经足够.

"芬兰的政策很严格,但是我们是一个遵循了与其他国家共同达成的规则的国家."她补充道.

Urpilainen表示,在7月底前与西班牙达成担保协议、且芬兰国会批准救助方案的时间较为紧张.

"谈判仍在继续,无法断言何时结果能够出炉."(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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