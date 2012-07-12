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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:33 BJT

《中国重要政经日程》--7月12日

=============================近日重要政经日程==========================

7/13(五)

*--国新办就今年上半年国民经济运行情况举行发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍今年上半年国民经济运行情况,并回答记者提问.

7/17(二)

--中国国际经济交流中心和美国全国商会在北京举行"中美企业投资与合作论坛"

7/18(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

7/19(四)

--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.

8/20(一)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

9/22(六)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 宿泱韫

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