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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:48 BJT

〔标题新闻〕友邦保险前执行长Mark Wilson收购ING亚洲保险事业获美国黑石集团支持--消息

注:ING是荷兰国际集团的简称;黑石集团(Blackstone Group)另译为百仕通.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IBBM0]

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