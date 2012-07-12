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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 10:01 BJT

〔澳新汇市〕澳元下滑,因澳洲6月就业数据疲弱

路透新加坡7月12日电---澳元周四下跌,此前澳洲公布的6月就业人口意外减少,加剧对澳洲经济前景的忧虑.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0198美元,自周三纽约尾盘下跌0.5%,在数据公布前处于1.0240附近.(完)

--编译 张荻;审校 隋芬

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