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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:31 BJT

〔马来西亚新股〕医院经营者IHH的22亿美元IPO料得到较高定价

路透吉隆坡7月12日电---亚洲最大的医院经营商IHH Healthcare Bhd(IHHH.KL)周四料将获得很高的上市发行价,因投资者需求旺盛,让今年一枝独秀的马来西亚首次公开发行(IPO)市场更加靓丽.该公司拟最高筹资22亿美元.

这是今年迄今全球规模排名第三的IPO.两名消息人士称,扣除22家基石投资者认购的股份后,机构需求是剩余公开发行量的80倍.

因此,发行价应会定在招股区间2.67-2.85马币(林吉特)的高端.IHH准备7月25日在马来西亚与新加坡交易所两地上市.

若最终定价是2.85马币,IHH市值将达到229亿马币(72亿美元),成为全球第二大上市医疗保健业者,仅次于美国医院经营商HCA Holdings(HCA.N).

"认购都集中在高端,"其中一名消息人士称,"大多数需求来自国内和国际资产管理公司.国际需求约占60%,对价格不太敏感."

今年以来,IHH的发行规模仅次于Facebook(FB.O)和马来西亚Felda Global Ventures Holdings Bhd(FGVH.KL).投资者包括科威特投资局和世界银行私募股权投资部门International Finance Corp[IFK.UL]等.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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