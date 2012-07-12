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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:56 BJT

〔中国新债〕中国船舶工业集团下周二将发行60亿元中期票据,期限七年

路透上海7月12日电---中国船舶工业集团公司周四公告称,将于下周二(17日)簿记建档发行
60亿元人民币中期票据,期限七年.

  中国船舶工业集团旗下有上市公司中国船舶工业股份有限公司(600150.SS).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国船舶       165      60       7   7/17簿记建档   光大银行     AAA        7/18       7/19
 工业集团                                            中信证券
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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