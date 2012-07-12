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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:53 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆下滑,因澳洲就业数据不佳

0139GMT * 澳元/日圆下滑25点,因澳洲就业数据不佳 * 自稍早高点81.80下滑0.75% * 一目均衡云区顶部80.72和数据发布前高点81.63分别为支撑/阻力位 * 目前市场焦点为日本央行利率决定 * 日央行料按兵不动,但韩国央行降息或影响走势.(完) --编译 张荻;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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