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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:14 BJT

《汇市简讯》1.2650上方的美元/坡元停止单被触发,坡元/马币走软

0149GMT * 1.2650上方的美元/坡元停止单被触发,此前澳洲公布的就业数据表现疲弱 * 受马来西亚央行(BNM)传闻的影响,坡元/马币(林吉特)浮现获利了结,增添美元/坡元的买气 * 美元/坡元上涨,最新报1.2662;坡元/马币报2.5135,稍早为2.5160 (完) --编译 兰秀娟;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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