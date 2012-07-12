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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:13 BJT

奥巴马及罗姆尼选战互打“查韦斯牌”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月11日电---美国共和党总统参选人罗姆尼周三指责，总统奥巴马淡化委内瑞拉总统查韦斯构成的威胁，抨击民主党在国家安全方面立场软弱。

此前，奥巴马在一家西班牙语电视台发表讲话时称，近年来查韦斯的举动“没有严重危及美国的国家安全”。

罗姆尼反驳称：“总统此言令人震惊。他低估一个公开希望我们倒霉的政权对美国利益构成的威胁，这让人担心。奥巴马总统的言论沿袭了他外交政策方面一贯的软弱，这助长了敌人的气焰，削弱了美国的影响力。”

奥巴马竞选阵营则作出反击，称罗姆尼这是在成全查韦斯，使得后者赢得他向来渴望的国际社会注意力。

“查韦斯已变得越来越边缘化，影响力减退，而罗姆尼却对查韦斯这样一个日薄西山的领导人如此害怕，实在令人费解，”奥巴马竞选团队发言人拉波特（Ben LaBolt）说。

查韦斯与古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗关系密切，罗姆尼此番表态，可能会在佛罗里达州竞选活动中赢得古巴裔选民的支持，因为许多古巴裔选民反对卡斯特罗的统治。（完）

--编译：侯雪苹;发稿：朱淑珍

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