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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 10:26 BJT

〔泰国经济〕IMF预计泰国今年经济增长率将在5%--总裁拉加德

路透曼谷7月12日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,IMF预期今年泰国国内生产总值(GDP)会大幅回升,2011年曾遭遇洪水冲击.IMF目前预计今明两年分别为增长5%和7%.

这要略低于IMF此前预期的5.5%和7.5%.据泰国官方数据,泰国经济2011年仅增长0.1%.

"我们预期,并且已经看到,2012年的经济会出现V型的大反转.预期今明两年实质GDP将分别增长5%和7%,获益于重建工作的推动."拉加德在接受周四刊出的曼谷邮报(Bangkok Post)的采访中说道.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张明钧

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