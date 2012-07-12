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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:14 BJT

〔金属期市〕期铜受美联储刺激政策悬疑影响下跌,关注中国GDP数据

路透上海7月12日电---期铜周四小幅下跌,在最近七个交易日中第五日走低,因围绕美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激措施的不确定性挫伤市场情绪.铜价在窄幅区间内整理,投资者情绪谨慎,等候中国公布国内生产总值(GDP)数据.

0153GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.2%,报每吨7,525美元,该期约周三上涨0.7%.

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