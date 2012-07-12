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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 12:07 BJT

《外汇专栏》未来两个月澳元兑美元或回落到平价水准

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 兰秀娟/杜明霞

路透伦敦7月11日电---未来两个月澳元兑美元AUD=可能容易遭遇挫折,回落到平价水准.

6月1日以来澳元一直在上涨,而且仍受到外汇交易商的普遍追捧.

例如,美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,7月3日止当周投机客增持澳元.

然而,尽管澳元仍受到高利率的支撑,但由于越来越多的迹象表明全球经济放缓,这将削弱市场对澳洲原材料出口及该国货币的需求.

一方面,有迹象显示中国对澳洲大宗商品的偏好目前可能正在衰退.此偏好协助提振澳洲经济及澳元的表现.

澳洲股市周一下跌,因矿沙生产商Iluka Resources(ILU.AX)发布获利预警,引燃对全球经济成长放缓的担忧.[ID:nSB2027343]该公司看淡中国前景.

周二中国公布令人失望的贸易数据后,澳股指标S&P/ASX 200指数再度下滑.

该数据令人们忧心于全球第二大经济体--中国的内需情况.因为中国6月进口同比增幅仅为预估增幅的一半.[ID:nSB1656940]

中国贸易数据的细分项表明,6月自澳洲的进口降至67亿美元,5月为82亿美元.

如果中国对澳洲出口的需求衰减,其他经济体也无法接替中国的角色.

美国经济增速亦表现迟滞.例如,上周五公布的数据显示,美国6月非农就业岗位仅增八万个.[ID:nSB2025757]

这是美国非农就业岗位增幅连续第三个月不到10万个.许多分析师认为该水准是美国经济要能自主性成长的最低要求.

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