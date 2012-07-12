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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:40 BJT

《汇市简讯》美元/韩元走高,受韩国央行降息和澳洲就业数据疲弱影响

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* 美元/韩元在最近一小时内急升,从不到1142飙涨至1147上方

* 韩国央行意外降息和澳洲就业数据疲弱拖累韩元

* 此次降息似乎让韩国交易商猝不及防

* 本周一直传闻不久将有降息

* 韩国股市综合股价指数作出负面回应,从基本持平转为下跌0.7%.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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