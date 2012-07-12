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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:38 BJT

〔日本债市〕超长期日债收益率脱离五周低点,市场等待日央行会议结果

路透东京7月12日电---日本公债价格周四多数下跌,其中超长期公债收益率脱离五周低点.市场在等待日本央行政策会议的结果.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC持于0.780%不变,周三曾创下九年低点;10年期日债期货2JGBv1亦持平在144.16,此为21个月高位.

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