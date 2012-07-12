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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 12:07 BJT

《拉美经济分析》中国增速放缓恐令依赖出口的拉美经济黯然神伤

* 拉美经济愈发依赖中国和大宗商品

* 中国增长放缓在太平洋彼岸引发担忧

* 容易受到对中国出口下降和价格下跌的冲击

记者 Krista Hughes/Anthony Esposito

路透墨西哥城/圣地亚哥7月11日电---中国对大宗商品极其旺盛的需求,已经让拉美经济对该国形成一种危险的依赖.而随着中国经济降温,拉美面临潜在冲击.

2001年以来,拉美主要经济体--巴西、哥伦比亚、智利和秘鲁--对中国的出口额已增长至10倍.目前中国是上述除哥伦比亚外三个国家的最大出口市场.

中国经济崛起帮助重绘拉美经济版图:促进了对巴西中西部偏远地区大豆农场的投资,哥伦比亚计划兴建一条媲美巴拿马运河的新铁路线,甚至安第斯山脉矿区的一个秘鲁城镇要整体搬迁,以接纳中国矿商中铝公司.

然而,面向中国的900亿美元直接出口并非事情的全部.随着拉美国家纷纷生产中国工厂所需的燃料、矿石和金属,该地区对中国这个世界第二大经济体的依赖与日俱增.

"如果中国经济减速,我们将受到强烈冲击--首先是价格,然后是出口量,"秘鲁出口商协会(ADEX)经济研究主管Carlos Gonzalez说道."我们销往中国的商品中有97%是矿产.由于采矿公司是秘鲁的纳税大户,社会保障计划甚至都可能受到影响."

除墨西哥外,大宗商品在拉美其他主要经济体的出口中占比都超过60%.而中国增长放缓已经冲击到原材料价格,可能受影响的国家还包括委内瑞拉和阿根廷.

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