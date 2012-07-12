版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:48 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元因就业数据不佳下跌,新西兰元受拖累亦下挫

路透悉尼/惠灵顿7月12日电---澳元周四全面下跌,新西兰元也受到连累而下挫,此前澳洲就业人口意外降减少,令市场预计下月降息机率上升.

澳元/美元下跌0.5美分至盘中低位1.0180美元,此前颇受关注的就业报告显示,6月就业人数减少2.7万人,路透预估为持平,经季节调整后全职就业人口减少3.35万人.[ID:nSB1661702].

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐