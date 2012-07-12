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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 10:51 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索持稳,42.06上方挂有停止单

0235GMT * 美元/菲律宾披索向42.00盘升,但整体交投十分稳定而淡静 * 据传依据模型交易的市场人士仍保留披索多仓 * 市场关注42.06上方的停止单(位于下行通道顶部) * 美元/披索现位于41.91-41.93,交易区间介于41.88-41.95.(完) --编译 许娜;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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