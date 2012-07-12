《热点透视》中国经济放缓,日用品成为不能承受之轻

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 白云

路透香港7月12日电---中国出口放缓的时候,本该轮到消费者出面撑起经济大局.但从饮料厂商康师傅,到运动鞋厂商动向集团(3818.HK)等内地品牌商品集团的业绩来看,那种情况并没发生.如果连日常用品都滞销,中国经济恐怕很难通过消费者引领的需求实现再平衡.

高端奢侈品牌受到冲击是一码事.这种情况出现已有一段时间.比如,蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)早前将2012年营收增长率预估从10%调降至8%,理由是中国和其它地区业务增长趋疲.而Burberry(BRBY.L)中国公司7月11日表示,其同店销售增长率在今年上半年从2011年下半年的约20%降至15%左右.

而国内运动鞋和手机等大众化商品的零售商居然也发布类似获利预警,则是另外一码事.据行业研究机构Gartner数据,中国今年第一季手机销量较上年同期减少6%,远超过全球同期手机销量降幅2%.诺基亚NOK1V.HE同期在中国的手机销量更是大减了62%.消费者对购买更基本的生活必需品:鞋子,甚至都要思量再三.中国动向集团称,今年前六个月运动鞋业务的营收较上年同期减少了约29%.

就连基本日用品的销路都不如往常.方便面和饮料厂商康师傅控股(0322.HK)公布第一季营收同比下滑5%.康师傅表示,其酸枣汁和乌龙茶饮料第一季销量下降了22%.有分析师称,猪肉需求不振也许会影响雨润食品(1068.HK)的营收增长,他们业己下调了对雨润的获利预估.

这类例子中,有些也许是公司自己造成的,或者仅限于特定品牌.部分消费品集团去年曾大幅上调产品售价.比如,制鞋商正在疲于应对供应过剩的问题,而这恰恰是他们增产过快带来的后果.而2009年推出的汽车和家电购买刺激措施或许已提前消化了部分需求.

但这些事证表明,中国消费状况依然高度依赖出口业的表现.这边增长放缓,另一边也会随之放缓,在这种情况下,中国经济想实现全面再平衡,似乎变得更难了.(完)