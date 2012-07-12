《热点透视》中国经济放缓,日用品成为不能承受之轻

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 白云
路透香港7月12日电---中国出口放缓的时候,本该轮到消费者出面撑起经济大局.但从饮料厂商康师傅,到运动鞋厂商动向集团(3818.HK)等内地品牌商品集团的业绩来看,那种情况并没发生.如果连日常用品都滞销,中国经济恐怕很难通过消费者引领的需求实现再平衡.
高端奢侈品牌受到冲击是一码事.这种情况出现已有一段时间.比如,蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)早前将2012年营收增长率预估从10%调降至8%,理由是中国和其它地区业务增长趋疲.而Burberry(BRBY.L)中国公司7月11日表示,其同店销售增长率在今年上半年从2011年下半年的约20%降至15%左右.
而国内运动鞋和手机等大众化商品的零售商居然也发布类似获利预警,则是另外一码事.据行业研究机构Gartner数据,中国今年第一季手机销量较上年同期减少6%,远超过全球同期手机销量降幅2%.诺基亚NOK1V.HE同期在中国的手机销量更是大减了62%.消费者对购买更基本的生活必需品:鞋子,甚至都要思量再三.中国动向集团称,今年前六个月运动鞋业务的营收较上年同期减少了约29%.
就连基本日用品的销路都不如往常.方便面和饮料厂商康师傅控股(0322.HK)公布第一季营收同比下滑5%.康师傅表示,其酸枣汁和乌龙茶饮料第一季销量下降了22%.有分析师称,猪肉需求不振也许会影响雨润食品(1068.HK)的营收增长,他们业己下调了对雨润的获利预估.
这类例子中,有些也许是公司自己造成的,或者仅限于特定品牌.部分消费品集团去年曾大幅上调产品售价.比如,制鞋商正在疲于应对供应过剩的问题,而这恰恰是他们增产过快带来的后果.而2009年推出的汽车和家电购买刺激措施或许已提前消化了部分需求.
但这些事证表明,中国消费状况依然高度依赖出口业的表现.这边增长放缓,另一边也会随之放缓,在这种情况下,中国经济想实现全面再平衡,似乎变得更难了.(完)
--译文审校 王冠中
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。