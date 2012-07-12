〔中国新债〕国开行下周二将第一次增发28-32期福娃债,总额至多300亿元

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海7月12日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(17日)对今年第28-32期固息债第一次增发,期限包含一年、三年、五年、七年和10年,总额至多300亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示,其中一年、三年期增发量各不超过50亿元,五年期不超过60亿元,七年和10年期各不超过70亿元.
本次增发债中,一、三、五、10年期债券将采用单一价格(荷兰式)招标方式,第31期即七年期债券,将采用多种价格(美国式)招标方式.增发债券上市后同对应的原债券合并交易.
国开行7月3日招标发行的一、三、五、七和10年固息金融债,中标利率分别为2.93%、3.39%、3.75%、3.97%和4.06%.国开行当时并公告称,本次招标后,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第一次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,
七年和10年各不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.97%和4.06%
招标时间 7月17日9:30-10:30(一、三、五年期)
7月17日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)
缴款日 7月19日
起息日 7月9日
分销期 7月18日-19日
上市日 一年期为7月23日;三至10年期为7月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。