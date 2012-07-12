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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 11:00 BJT

〔中国新债〕神华集团周五将发行200亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海7月12日电---中国神华集团有限责任公司周四公告称,将于周五(13日)在银行
间债市簿记建档发行200亿元人民币超短期融资券,期限九个月.

  神华集团为全球最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)的母公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 神华集团      600       200      9   7/13簿记建档   兴业银行     AAA       7/16       7/17
                                                     中信银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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