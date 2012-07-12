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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 11:13 BJT

《汇市简讯》美元/马币和坡元/马币下滑,符合分析师预期

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* 美元/马币(林吉特)承压,因坡元/马币遭遇获利盘打击,一如我们开盘时的预期

* 美元/马币回跌至3.1780低位,此前在高位3.1820遇阻

* 坡元/马币最新跌至2.5100,上日在高位2.5175前止步

* 美元/马币定盘时或面临更多抛盘,但本地买盘有望令跌势在3.1750附近停顿.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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