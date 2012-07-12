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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 12:21 BJT

〔日本央行〕维持货币政策不变,坚持经济复苏看法

路透东京7月12日电---日本央行周四宣布,维持货币政策不变,并坚持日本经济正在逐步升温的看法,表明其相信即使没有更多刺激措施,国内需求稳固将有助于经济复苏持续.

一如普遍预期,日本央行一致同意维持主要政策利率在0-0.1%不变,且未采取进一步放松货币政策措施.

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