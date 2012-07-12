《独家新闻》美国对百利金融聘用小公司任外审展开调查

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透华盛顿/芝加哥7月11日电---据一位知情人士透露,美国调查机构正深入调查百利金融集团(PFGBest)为何聘用一家非常小的公司来担任审计.这家会计事务所看上去是在芝加哥远郊一处住所审计百利金融集团的帐目.
专家称,对于监管一家资产逾5亿美元,在美国、上海、加拿大有数百名员工的券商的监管机构而言,聘用这样一家外审是应当引起警觉的事情.
这种行为已有先例,例如旁氏骗局主角马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)聘请在纽约郊区一家购物商场办公的审计公司,金融欺诈案主角斯坦福(Allen Stanford)的投资公司聘用在加勒比海安提瓜岛一家不知名的外审.
百利金融截至2010年12月31日的财报显示,一家位于伊利诺伊州格伦代尔高地(Glendale Heights)、名为Veraja-Snelling Company的公司证明,百利遵守了隔离客户资金方面的联邦商品监管规定.
美国监管机构周二指控百利金融集团不当支用超过2亿美元的客户资金,为期超过两年,董事长兼创始人Wasendorf周一早上试图在公司办公室外面自杀,显然加剧了这场危机.[ID:nST0526289]
这位知情人士称,商品期货交易委员会(CFTC)正调查这家审计公司的角色.
Jeannie Veraja-Snelling于2010年2月在公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册成立这家会计事务所,注册信息显示其为主管.当周二晚间在其位于格伦代尔高地的家中联系到她时,其表示不能谈论百利有关的问题.
"我不清楚发生了什么.我一个小时前才知道,所以没法谈论这件事."她看上去心烦意乱.
百利金融发言人没有回覆询电.
一名知情人士周二告诉路透,Wasendorf不遗余力捏造财务信息,他截获了全美期货协会(NFA)寄出的机密监管文件.该协会原以为自己寄给了PFG的存款银行U.S. Bank,但他们实际上是寄到了Wasendorf设立的邮箱.这些文件是用来独立核实券商的银行账户余额.
Veraja-Snelling & Co在2010年财报中写道,百利金融的内控不存在重大缺陷,"该公司实务和程序都很充分".
全美期货协会(NFA)证实,这家会计公司也审计了百利金融2011年的财报.该会计公司在伊利诺伊州金融监管机构并没有违纪纪录,之前也没有受到过行为不当的指控.
并不清楚百利金融周二申请破产时,该公司是否仍担任百利的审计工作.
NFA发言人拒绝进一步置评.CFTC发言人尚无评论.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。