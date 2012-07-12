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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 11:34 BJT

《汇市简讯》美元/港元或升破7.7550;恒生指数下跌1.76%

0311GMT * 美元/港元陷于7.7540-7.7546的窄幅区间波动,但有可能升破7.7550 * 美元兑亚洲货币走坚且股市走软,可能推升美元/港元 * 恒生指数下跌1.76%,因市场担忧中国GDP数据且据传贷款增长疲弱 * 周大福珠宝集团首季度销售逊于市场预期[ID:nSH0110083],最新挫跌7.05% * 市场传言中国6月新增人民币贷款或低于8,000亿元人民币.(完) --编译 兰秀娟;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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