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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 12:10 BJT

〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率延续分化表现,资金面仍显暖势

路透上海7月12日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四涨跌互现.隔夜品种小幅上涨,而七天期品种则续下滑,两者分化表现延续,利差进一步缩窄;而资金面整体偏宽裕,维持了近期的回暖态势.

交易员并指出,公开市场今日并未恢复正回购操作,不过逆回购操作量继续萎缩,亦反映了流动性正逐步转好.

"今天逆回购量也挺小的,近期对于资金面可能不太需要大的动作了,要不然(央行)不会这么淡定的,"华东一银行交易员称.

她并谈到,尽管从资金面角度看,调降存款准备金率的必要性有所下降,但如果经济基本面进一步趋弱,短期降准政策仍有可能出台,"接下来也不好说,央行每次都出人意料."

央行公开市场今日仅进行100亿元人民币七天期逆回购操作,中标利率持平于周二的3.30%;据此计算,本周公开市场净回笼400亿元.而周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.[CN/MMTCN]

公开市场本周只进行了600亿元逆回购操作,远低于1,680亿元逆回购到期量.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

==============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4009 2.3555 +4.54 5,067.58

七天CN7DRP=CFXS 3.1882 3.2822 -9.40 435.49

14天CN14DRP=CFXS 3.3022 3.2849 +1.73 54.36

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4065 2.3628 +4.37 1,774.80

七天CHICNY7D=CFXS 3.2295 3.3117 -8.22 112.30

==============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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