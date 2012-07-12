版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 11:31 BJT

〔日本股市〕早盘收低1%,在日本央行政策决定公布前跌破重要支撑

路透东京7月12日电---日股日经指数周四早盘收跌1%,在日本央行政策会议结果出炉前突破重要支撑位.尽管全球经济增长放缓,但该央行料将暂停采取更多宽松政策.

医药股和其它防御股带领少数类股上扬,本周"避险情绪"盛行,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)6月会议记录暗示,该国不太可能立即采取更多宽松政策.

日经指数.N225早盘收报8,765.38点,跌破25日移动均线切入位8,790.19点.市场人士称,若今日收在此位之下,则表明该股指始于6月4日低位的一个月涨势彻底结束.

东证股价指数.TOPX跌0.9%,报750.15点,成交量为90个交易日的全日平均交易量的43%.(完)

--编译 许娜;审校 孙茉莉

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐