〔中国航空〕2020年运输总周转量将达1,700亿吨公里,人均乘机0.5次--国务院

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透北京7月12日电---中国国务院发布促进民航业发展的若干意见提出,到2020年,航空年运输总周转量达到1,700亿吨公里,年均增长12.2%,全国人均乘机次数达到0.5次.
刊登在政府网上的意见稿并指出,到2020年,通用航空实现规模化发展,飞行总量达200万小时,年均增长19%;航空服务覆盖全国89%的人口.期间,要加强机场规划和建设;构建以国际枢纽和国内干线机场为骨干,支线和通勤机场为补充的国内航空网络.
同时,此次提出的民航业发展目标还包括,随着航空运输服务质量稳步提高,到2020年,运输航空百万小时重大事故率不超过0.15,航班正常率提高到80%以上.
在增强国际航空竞争力方面,要完善国际航线设置,重点开辟和发展中远程国际航线,加密欧美地区航线航班,增设连接南美、非洲的国际航线.巩固与周边国家的航空运输联系,推进与东盟国家航空一体化进程.
另外,意见亦提出,要积极支持国产民机制造、大力推动航空经济发展、打造绿色低碳航空、加快建设现代空管系统,及持续提升运输服务质量等主要民航业发展任务.
中国民航总局副局长王昌顺6月曾表示,今年中国民航业的经营形势要比2008年更加严峻,但目前国内市场总体持稳且不会影响既定的扩张计划,预计今年旅客运输量料在去年2.9亿人次基础上,增长到3.4-3.5亿人次.[ID:nSB1601204](完)
欲浏览更多详情,请点选中国政府网网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。