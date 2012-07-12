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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 11:36 BJT

《全球市场》亚股下挫,韩国降息且澳洲就业数据引发经济成长忧虑

* 韩国意外降息,澳洲就业人口下降

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.1%,日经指数走低1.1%

* 欧元兑美元徘徊在近两年低点

* 美元指数徘徊在近两年高位

路透东京7月12日电---亚股周四下滑,韩国意外降息且澳洲就业人口意外下降,加深了对全球经济成长的忧虑.

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