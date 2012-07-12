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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 12:09 BJT

〔亚洲经济〕ADB总裁黑田东彦:亚洲发展中国家今年成长料低于预期

路透曼谷7月12日电---亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦周四在曼谷的会议上表示,预计亚洲发展中国家2012年经济增长率放缓至约6.5%,低于2011年的7.2%

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