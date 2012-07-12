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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 12:21 BJT

〔日本金融市场〕央行公布政策决定后,10年期日债期货触高位而日圆下跌

路透东京7月12日电---日本10年期公债期货周四触及九年高位,同时日圆全面下滑,因日本央行在为期两日的政策会议结束后称,将取消购买短期证券的0.1%利率下限,以确保购债活动顺利进行;并表示将资产购买计划中的短期证券购买规模增加5万亿(兆)日圆.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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