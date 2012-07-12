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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 12:00 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率早盘略下行,正回购未现市场降准预期分化

路透北京7月12日电---中国银行间债市周四早盘延续近期暖势,现券收益率略有下行.交易人士称,虽然市场对未来政策扶助经济的预判未改,但今日央行未进行正回购操作,致投资者对降准时点预期出现分化.

"在延续前几天的一个交易情绪吧,不过(早盘现券)下行的幅度不像前几日那么大."北京一银行交易员称,本周公开市场整体呈现小幅回笼资金的情况,个人认为,这进一步增强再次降准的可能性.

上海一交易员则认为,昨日正回购询量可能暗示央行对目前资金价格水平满意,本周降准可能性降低.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将仅进行100亿元人民币七天期逆回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼400亿元.[ID:nSB1660728]

对于市场下一步交易风格,上述北京交易员认为,再次降准的预期持续存在,从本周市场情况观察,部分资金倾向匹配一些短久期券种."三年以内的这种债券,比如说收益率相对比较高的信用债,流动性比三年以上的品种流动性更好,大家可能是在对下一步风险进行防范."

北京时间11:55,剩余期限约0.50年的固息国债120001券最新收益率CN120005=CFXM报2.1334%,较上日尾盘2.1400%几无变动.剩余期限约6.90年的固息国债120010券最新收益率CN120005=CFXM为3.0000%,上日末笔为3.0200%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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