〔中国债市动态〕现券收益率早盘略下行,正回购未现市场降准预期分化

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透北京7月12日电---中国银行间债市周四早盘延续近期暖势,现券收益率略有下行.交易人士称,虽然市场对未来政策扶助经济的预判未改,但今日央行未进行正回购操作,致投资者对降准时点预期出现分化.
"在延续前几天的一个交易情绪吧,不过(早盘现券)下行的幅度不像前几日那么大."北京一银行交易员称,本周公开市场整体呈现小幅回笼资金的情况,个人认为,这进一步增强再次降准的可能性.
上海一交易员则认为,昨日正回购询量可能暗示央行对目前资金价格水平满意,本周降准可能性降低.
业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将仅进行100亿元人民币七天期逆回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼400亿元.[ID:nSB1660728]
对于市场下一步交易风格,上述北京交易员认为,再次降准的预期持续存在,从本周市场情况观察,部分资金倾向匹配一些短久期券种."三年以内的这种债券,比如说收益率相对比较高的信用债,流动性比三年以上的品种流动性更好,大家可能是在对下一步风险进行防范."
北京时间11:55,剩余期限约0.50年的固息国债120001券最新收益率CN120005=CFXM报2.1334%,较上日尾盘2.1400%几无变动.剩余期限约6.90年的固息国债120010券最新收益率CN120005=CFXM为3.0000%,上日末笔为3.0200%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。