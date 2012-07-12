版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 12:23 BJT

《企业看点》--7月12日财务活动报导摘要

路透7月12日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 金融时报周四报导,全球矿商必和必拓(BHP.AX)已经任命顾问,研究出售其巴西的铝资产.[ID:nL3E8IC02G]

* 据几名知情人士周三透露,多伦多证交所运营商TMX Group Inc(X.TO)正在洽谈收购美国股市运营商Direct Edge Holdings LLC.[ID:nSB1662006]

* 印度经济时报报导,印度信息技术服务提供商Mahindra Satyam (SATY.NS)正洽商收购一欧洲航空航天工程公司.详细报导请点选(link.reuters.com/mex39s)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐