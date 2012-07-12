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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 12:44 BJT

〔印尼经济〕世界银行:对印尼2013年经济增长率的基础预估为6.4%

路透雅加达7月12日电---世界银行周四发表声明称,印尼经济2012年将增长6%,对印尼2013年经济增长率的基础预估是6.4%,但全球经济若严重下滑印尼增速可能放缓到4%左右.

印尼政府5月时预计,2013年该国经济扩张6.8-7.2%,增速高于2012年目标6.5%,尽管全球经济存在不确定性.

"相较于其他新兴经济体,印尼增长仍很强劲,归功于国内消费和投资旺盛,"世行印尼事务主管Stefan Koeberle说.

但他表示,"印尼难免受到全球低迷的冲击,尤其是若全球大宗商品价格和中国等经济体的需求受挫."(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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