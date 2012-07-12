〔中国债市〕人民币利率互换明显下探,若无重大利好后期恐将呈阴跌状

路透上海7月12日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周四明显下探.继巴西调降指标利率至纪录低位后,韩国又意外宣布逾三年来的首次降息.全球经济陷入疲态增长,个别地区甚至出现衰退,各国央行也多营造出宽松的货币环境.而受海外客盘的带动,国内IRS报价亦显着下行.

北京一银行交易员指出,经历多轮的调整,市场才跌至目前的低位水平.而在此基础上今日的跌势着实凶狠.报价整体向下的趋势已经形成,尚未能看到转折迹象前,利率下行之势不改.若短期内无重大的利好提振,IRS报价还将维持阴跌状.

"海外有flow,把shibor(为基准的IRS报价)砸得非常惨.跌了13、14个点,尤其长期限的.今天的走势还是有点吓人."他称.

上述交易员并表示,韩国宣布降息时,IRS出现砸盘现象.投资者做空韩国经济的同时,也对中国、印度等国家形成负面冲击,这或许是海外客盘的来源之一.而国内方面,央行继续通过逆回购释放流动性,亦增强机构对短期资金面向好预期.

韩国央行稍早将指标政策利率从3.25%降至3.00%,这是该央行自2009年2月以来首次降息.巴西央行政策委员会一致同意下调Selic利率0.5个百分点,是去年8月以来连续第八次降息.[ID:nSB1662070] [ID:nSB1661954]

稍早公布的6月信贷数据基本符合预期对市场影响有限,机构聚焦周五发布的GDP及工业增加值等数据.而华中一券商分析师预计,二季度国内GDP增速可能不及7.5%的政策底线.

中国人民银行数据显示,6月新增人民币贷款9,198亿元人民币;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增幅13.6%,均基本符合预期.[ID:nSB2026569]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.5300/2.6727 2.3628/2.4517 2.4306/2.5267 2.5767/2.6683 2.6040/2.8747

周三 2.5683/2.6867 2.3831/2.4700 2.4700/2.5595 2.6029/2.6986 2.6367/2.8728

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变动 -0.0383/-0.0140 -0.0203/-0.0183 -0.0394/-0.0328 -0.0262/-0.0303 -0.0327/+0.0019

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3142.14亿元,环比增长近两成.(完)