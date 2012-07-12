《热点透视》欧元区抒困基金尚未迎来最大的考验

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 程琳
路透伦敦7月11日电---去年11月,欧元区危机迫使欧洲金融稳定机构(EFSF)推迟发债.现在危机卷土重来,该机构的债券却照发不误.EFSF刚刚发行了最大一笔公共债券,期限为五年,收益率(殖利率)仅为1.652%.在上次发债没能得到全额认购之后,这个结果缓解了市场忧虑.不过,更大的挑战还在后面.
EFSF不久就要筹集最多1,000亿欧元,来参与西班牙银行业资本重整.如果危机恶化,该机构或许还需要资助意大利与西班牙,购买它们的公债,或者提供信贷.
眼下投资者对收益率为正而且比较安全的资产趋之若鹜,这显然起到了帮助.不过,债券投资人还有两方面顾虑.首先,EFSF的融资需求可能让市场应接不暇,从而压低价格.其次,以德法两国为首的担保方对二线国家风险敞口扩大,会影响EFSF的信用等级.
预防市场消化不良的一个方法是,EFSF直接对西班牙的银行发债,后者可以利用这些债券作担保,从欧洲央行贷款.欧元区最近对希腊就采取了这种做法.
欧洲还有一个武器--欧洲稳定机制(ESM),这项永久性的抒困基金应该很快就会投入运转,取代EFSF.ESM有800亿欧元实实在在的资金,而不是依赖担保国的出资承诺,因此融资可能更容易些.其优先债权人地位也意味着放出的贷款更安全,担保国信用状况承受的压力也会因此而减轻.
不好的方面是,ESM还在不断调整,因欧元区政界在压力之下不断作出更大的承诺.对希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙的贷款,与其它债务的偿还顺序或许是并列,而非优先.ESM最终可能要拥有银行股份,这会使其资产池风险更高,流动性更差.法国和意大利愿意ESM放款时附加的条件少一些.购买ESM债券的投资者可能会考虑,五年后他们将得到什么.欧洲抒困基金最大的考验还没有到来.(完)
--译文审校 隋芬
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。