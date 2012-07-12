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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 12:41 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5450附近的关键支撑位上方盘整

0418GMT * 亚洲市场买盘温和,自纽约尾盘开始一直维持在1.5497/1.5519区间内 * 费波纳奇区间及波林格区间支撑位1.5445/65仍是关键水准 * 昨日蜡烛图出现流星型态,为利空信号 * 预计进一步盘整持续至欧洲开盘.(完) --编译 王兴亚; 审校 张荻

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