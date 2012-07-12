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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 12:46 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--7月12日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

累计未到期余额:1,700亿元人民币

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
 2012/7/17       28          2.75          200
      7/19       91          3.14          200

               当月累计: 400
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      8/16       91          3.14          300
      8/23       91          3.14          300
      8/30       91          3.14          300

               当月累计: 900
-----------------------------------------------------
      9/6        91          3.14          200
      9/13       91          3.05          150
      9/20       91          3.05           50

               当月累计: 400
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

累计未到期余额: 2,050亿元

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
2012/7/17       14          4.10        1,050 
     7/17        7          3.30          500
     7/19       14          4.00          400
     7/19        7          3.30          100

               当月累计: 2,050
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  注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供
       了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据.
     2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

  --整理 冉莹; 审校 边竞

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